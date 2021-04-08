Kağıthane'de metruk bir bina çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de metruk bir bina çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de metruk bir bina çöktü

Kağıthane Seyrantepe'de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü.

Kağıthane Seyrantepe'de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokakta içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler çevrede şerit çekerek önlem aldı. İnşaat alanına doğru çöken evdeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kağıthane'de metruk bir bina çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:33:07. #1.16#
title