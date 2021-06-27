Kağıthane'de Mahsur Kalan Köpeği Kurtardık
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Kağıthane'de Mahsur Kalan Köpeği Kurtardık

Kağıthane'de Mahsur Kalan Köpeği Kurtardık
Habermetre - Haberler | Toplum

Kağıthane'de mahsur kalan köpeği kurtardık27 Haziran 2021 PazarKağıthane'de mahsur kalan köpeği kurtardıkKağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi içerisinde köprü altında mahsur kalan köpeği farkeden duyarlı vatandaşlarımız durumu ekiplerimize bildirdi.

Kağıthane'de mahsur kalan köpeği kurtardık27 Haziran 2021 PazarKağıthane'de mahsur kalan köpeği kurtardıkKağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi içerisinde köprü altında mahsur kalan köpeği farkeden duyarlı vatandaşlarımız durumu ekiplerimize bildirdi. Saat 12: 38 sıralarında alınan bilgilendirme üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu mahsur kalan köpek kurtarıldı. Bir hayatı daha kurtarmanın verdiği mutluluğu yaşayan ekibimiz istasyonuna geri döndü.

Kaynak: Habermetre

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