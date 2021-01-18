Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada

Kağıthane'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada Ayhan Cankaya buzlanan karlı yolda yürüdüğü sırada ayağı kayıp yere düştü. O sırada Cankaya'nın arkasından kayarak gelen otomobil yere düşen kişiye çarpıp daha sonra duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören çevredekiler hemen Ayhan Cankaya'nın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANS DA KAZA YAPTI

Caddenin dik yokuş ve yolların buzlu olması nedeniyle yaralıyı almaya gelen ambulans da kayarak duvara çarpıp kaza yaptı. Olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. O ambulans da caddeye giremeyince yaralı sedye ile ambulansın yanına taşındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayhan Cankaya'nın bacağında ve belinde yaraların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

"AMBULANS ÇIKAMAYINCA YARALIYI AŞAĞIYA TAŞIDIK"

Caddede esnaflık yapan Akif İlhan "Yukarıdan gelen otomobil çocuğa çarptı. Onu almaya gelen ambulans da kaza yaptı. Diğer ambulans da çıkamadı yaralıyı aşağıya taşıdık. Belinden ve ayağından yaralanmıştı. Ayağında kanama vardı. Belini oynatamıyordu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı