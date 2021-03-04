Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
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Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı

04.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:31
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı

KAĞITHANE'de iş merkezinde iki işyeri kurşunlandı.

KAĞITHANE'de iş merkezinde iki işyeri kurşunlandı. Kurşun yağmuruna tutulan kafe ve kıraathanenin camları delik deşik oldu. Kıraathane sahibinin bir yakını "Son 1 ayda çeşitli dükkanlara defalarca saldırı yapıldı. Şikayette bulunduk ama bir netice alınamadı. Burası bir dağ başı mıdır ?" dedi. 

Olay bu sabaha karşı Çağlayan Vatan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan Oral Çarşısının 1'inci katında bulunan bir kıraathane ve internet kafeye sabaha karşı kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İşyerlerinin camları delik deşik olurken polis ekipleri dışarıda 10 adet boş kovan buldu. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri elde edilen delilleri incelemek üzere alarak götürdü. Kıraathane sahibinin bir yakını "Bu Çağlayan'da her gün taramalar oluyor. İçinde insanların olduğu pansiyon, restoran ve kahvehaneleri tarıyorlar ama hiç kimse bakmıyor buralara. Sahip çıkılmayınca herkes gelip bu işleri yapar. Son bir ayda en az 6 işyerine silahlı saldırı oldu. Bu kişiler elbet buralarda ama bir yakalama yok, bu böyle nasıl olacak, tüm esnafların kapılarına hakaret içeren yazılar bırakılmış, karakola şikayette bulunduk ama bir netice çıkmadı. Kamera görüntüleri de var ama hiç kimse yakalanmadı. Her gün bir yere silahlı saldırı yapılıyor. Burası bir dağ başı mıdır? " diye konuştu.  


- İstanbul
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı
Kağıthane'de iki iş yeri kurşunlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL

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