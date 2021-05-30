Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
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Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Onlarca polisin müdahale ettiği kavgayı, polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı. Bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri polisin silahını almaya çalıştı. İki taraftan da çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı. Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | KAĞITHANE'DE İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI - Haberler
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