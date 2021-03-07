Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
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Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar

07.03.2021 06:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 06:37

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar Kağıthane'de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tuttu.

Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Kağıthane'de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüpheliler ve polis arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler kaza yaparken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar.

Olay, saat 03: 45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Park Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 34 ADN 531 plakalı otomobil ile gelen çelik yelekli çok sayıda şüpheli uzun namlulu silahlar ile sokakta bulunan bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası 5 katlı binanın kapı ve camlarında hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve saldırganlar arasında kovalamaca yaşandı.

Kaza yaptıkları aracı terk eden şüpheliler kısa sürede yakalandı

Geldikleri otomobil ile saldırı sonrası polislerden kaçan şüpheliler Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ne geldiklerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İçinde bulunan şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"Her gün bir yerleri kurşunluyorlar"

Olay sonrası iş yerinin önüne gelen işletme sahibi,

"Ben de bundan sonra Çağlayan'da keleş ile dolaşıcam. Bu ilk değil, her gün bir yerleri kurşunluyorlar" dedi.

Kurşunlanan bina inceleme altına alınırken şüphelilerin kaza yaptığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar
Son dakika haberleri... Kağıthane'de hareketli dakikalar: Uzun namlulu silahlar ile kurşun yağdırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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