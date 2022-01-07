KAĞITHANE'DE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA ARAÇ ÇALDILAR

KAĞITHANE'de, evden hırsızlık için 2 binaya giren 3 kişi, bir daireden aldıkları anahtarla ev sahibine ait hafif ticari aracı çaldı. Yüzleri maskeli şüphelilerin, karşılıklı iki binaya girişleri, binadan çıkıp çaldıkları araçla gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir otomobille sokağa giren yüzü maskeli 3 kişi, bir apartmanın kapısını açarak içeri girdi. Kısa bir süre apartmanda kalan şüpheliler, daha sonra karşısındaki 4 katlı binaya yöneldi. Binanın dış kapısını açarak giren hırsızlık şüphelileri, katları dolaşmaya başladı. Şüphelilerden biri 3'üncü kattaki bir dairenin kapısını zorlayarak içeri girerken, diğer ikisi bina içinde gözcülük yaptı.

Salondaki masa üzerinde bulunan araç anahtarını alan şüpheli, daha sonra ev sahiplerinin yatak odasına yöneldi. Bu sırada çıkan gürültüye uyanan ev sahibi, yatak odasının kapısını açar açmaz hırsız ile burun buruna geldi. Ev sahibini karşısında gören hırsızlık şüphelisi panikle daireden çıkarak, kendisini bekleyen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı.

Bu sırada, salondaki masada hafif ticari aracının anahtarını göremeyen ev sahibi, alt katta oturan oğlunun almış olabileceğini düşünerek yanına gitti. Oğlunun anahtarı almadığını öğrenen ev sahibi, dışarı çıkınca aracının park ettiği yerde olmadığını gördü. Daha sonra, bir binanın güvenlik kamerası incelendiğinde, binadan çıktıktan sonra sakince yürüyen hırsızların, arka sokaktan dolandığı, ardından da, geldikleri otomobil ve çaldıkları hafif ticari araçla uzaklaştıkları öğrenildi.

Aracı çalınan kişinin oğlu Barış Celep, hırsızlık sonrası polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını belirterek, Pazartesi günü sabahı sabah saat 04.30 civarlarında bir otomobille tam bulunduğumuz noktaya bir araçla gelerek buraya park ediyorlar. Arabayı buraya park ettikten sonra sokağın içerisine doğru yürüyorlar. Kameranın kadrajında gördüğümüzde 3 kişiler. O 3 kişi önce bizim apartmanın karşısındaki apartmana giriyorlar. Bir 5 dakika orada duruyorlar. Oradan çıktıktan sonra bizim apartmana giriş yapıyorlar. Yaklaşık 7-8 dakika bizim apartmanda duruyorlar. Bu sırada bizim üçüncü kattaki dairemize kapıyı zorlayarak giriyorlar. Anne ve babamın oturduğu daireye giriş yapıyorlar. Salondaki sehpanın üzerinde bulunan arabanın anahtarını alıyorlar. Anahtarı aldıktan sonra babamların odasına girmeye teşebbüs ediyorlar. Bu esnada ses çıkıyor, babam o sese uyanıyor. Babamın uyandığını fark eden hırsız hemen evden kaçarak çıkıyor. Babam son anda görüyor. Eve giren 1 kişi ama apartmana giren 3 kişi. Babam hırsızın kaçtığını gördükten sonra arabanın anahtarı aklına geliyor. Anahtara bakıyor, yerinde olmadığını görüyor. Kardeşimde olabileceğini düşünerek ona soruyor. Kardeşim anahtarın kendisinde olmadığını söyleyince aşağı iniyorlar. Bakıyorlar ki, araba park edildiği yerde yok dedi.

Kamera kayıtlarını inceledikten sonra hırsızları gördüklerini belirten Celep, Biz bunun üzerine karakola başvurduk. Gerekli yerlere bilgilendirmeleri yaptık. Bekliyoruz. Dileğimiz arabamızın bir an önce bulunması ve hırsızların gerekli cezayı almaları. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır diye düşünüyorum diye konuştu.

HIRSIZLARIN BİNALARA GİRİŞ ANLARI KAMERADA

Hırsızlık için girdikleri evde aldıkları anahtarla hafif ticari aracı çalan hırsızların, binalara girişleri ve araçlarla uzaklaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli 3 kişinin sokakta gezindikleri, daha sonra bir binaya girdikleri görülüyor. Kısa bir süre sonra buradan çıkan hırsızlar, karşıdaki 4 katlı apartmana giriyor. Yaklaşık 8 dakika içeride kalan hırsızlar sakince dışarı çıkarak sokakta yürüyor. Kısa bir süre sonra geldikleri ve çaldıkları araçlarla peş peşe sokaktan geçiyorlar.