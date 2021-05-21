KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDIİSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de iş yerinden cep telefonu ve araçtan matkap çalan şüpheli yakalandı.

KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de iş yerinden cep telefonu ve araçtan matkap çalan şüpheli yakalandı. Mahkemeden serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kağıthane Gürsel Mahallesi Başpınar Caddesi üzerindeki araç içerisinden 14 Mayıs saat 09.05 sıralarında matkap çalındı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.E.'yi yakaladı. Yapılan incelemede şüpheli S.E.'nin 6 Mayıs saat 14.13 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde iş yerinden bir adet cep telefonu çaldığı da tespit edildi. Şüpheli S.E.'nin hırsızlık sonucu elde edilen eşyaları sattığı belirlenen şüpheli T.A. da Şehit Cevat Bayraktar Caddesi'nde bulunan iş yerinde yakalandı, yapılan kontrolde bir adet matkap çantası ele geçirildi. S.E.'nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilirken, adli makamlarca şüpheliler T.A. ile adli kontrol tedbirleri uygulanan S.E. serbest bırakıldı.

KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI
KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI
KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI
KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Hande Ataizi Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Hakan Arslan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:57:38. #1.15#

title