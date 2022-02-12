İki gündür haber alınmayan 3 arkadaşın cansız bedenleri bir iş yerinde bulundu - Haberler
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İki gündür haber alınmayan 3 arkadaşın cansız bedenleri bir iş yerinde bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 şahsı aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

3'ÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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