Kağıthane Bir Kişi Eşini ve Baldızını Öldürdükten Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Kağıthane bir kişi eşini ve baldızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu



İSTANBUL - 6 ay önce boşanma davası açtığı eşinin evine gelen 32 yaşındaki Kamil Emre Güvener, yanında getirdiği tabancayla eşini ve baldızına ateş ettikten sonra kendi kafasına ateş etti. Eşi Zerrin Güvener ve baldızı Betül Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Kamil Emre Güvener ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Dişçi Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, bir senelik evli olan Güvener çifti 6 ay önce boşanma kararı alıp dava açtı. Boşanma davasının ardından bir süredir problem yaşayan Kamil Emre Güvener eşi Zerrin Güvener'le konuşmak için Kağıthane'deki evine geldi. Evde bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamil Emre Güvener, yanında getirdiği tabancayı eline alarak Eşi Zerrin Güvener'i ve baldızı Betül Demir'e doğru ateş etti. Daha sonra ise Kamil Emre Güvener'de kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayda Zerrin Güvener ve kız kardeşi Betül Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Kamil Emre Güvener ise ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.