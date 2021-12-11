KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN KARDEŞ KIZILAĞAÇ BELDESİ'NE 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM - Haberler
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KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN KARDEŞ KIZILAĞAÇ BELDESİ'NE 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'daki Kağıthane Belediyesi, kardeş şehir ilan ettiği Muş'un Kızılağaç beldesine 1 milyon lira değerinde yatırım yaptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'daki Kağıthane Belediyesi, kardeş şehir ilan ettiği Muş'un Kızılağaç beldesine 1 milyon lira değerinde yatırım yaptı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuk oyun parkı, spor alanları ve taziye evi olan kompleksin açılışını gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi, kardeş belediye olarak belirlediği Kızılağaç Beldesi'ne yaklaşık maliyeti 1 milyon lira olan yatırım yaptı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, içerisinde çocuk oyun parkı, oturma kameriyeleri, spor alanları ile taziye evinin bulunduğu kompleksin açılışına katıldı.

Öztekin, İstanbul'dan birlikte geldiği heyetle Kızılağaç beldesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Burhan Öğüt ve çalışanlarla, kompleksin inşa edildiği bölgeye gitti.

Kızılağaç Belediye Başkanı Öğüt ile kompleksin açılışını yapan Öztekin, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Beldenin ihtiyacı olan parkta eğlenen çocuklarla bir araya gelerek çikolata dağıtan Öztekin, özellikle oyun parkıyla gönüllere dokunmanın mutluluğu yaşadığını belirtti. Çocuklar da oyun parkı için Öztekin'e teşekkür etti. Kızılağaç Belediyesi Başkanı Burhan Öğüt ise beldeye yapılan yatırımın gerçekten ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Öztekin ile heyetine teşekkür etti.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN KARDEŞ KIZILAĞAÇ BELDESİ'NE 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN KARDEŞ KIZILAĞAÇ BELDESİ'NE 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN KARDEŞ KIZILAĞAÇ BELDESİ'NE 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

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