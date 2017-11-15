Kağıt Toplayan Genç Evinin İkinci Katından Aşağı Düştü

Kağıt toplayan genç evinin ikinci katından aşağı düştü

Topladığı kağıtları evinin çatı katına taşımak isteyen genç 2. kattan aşağı düştü



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kağıt toplayıcısı bir kişi topladığı kağıtları evinin çatı katına taşımak isterken evin ikinci katında bulunan balkondan aşağı düştü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kağıt toplayıcısı Muhammed Dik (19), topladığı kağıtları iki katlı evinin çatı katına taşırken iki katlı evinin ikinci katında bulunan balkonun demir merdivenlerinden aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Muhammed Dik'in yardımına, o sırada topladığı kağıtlar için kendisine yardım eden ailesi koştu. Ailesi ve sokaktaki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Muhammed Dik'e ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Vücudunda kırıkların olduğu tespit edilen Muhammed Dik Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.