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İhracat, Ipsos, Güncel

Kağıt kültüründe 3 gün, dijitalde 1 saat

Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları" araştırmasının sonuçları açıklandı. E-imza en çok yüzde 50 oranla e-Devlet uygulamalarında kullanıyor.

11.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:52
Kağıt kültüründe 3 gün, dijitalde 1 saat

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ve farklı işlemlerde kullanılan e-imza; zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sunuyor.

ONAY İÇİN 3,5 GÜN BEKLİYORUZ

İmza kullanım alışkanlıklarını araştırmak için uluslararası araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Bulgulara göre, yetkili kişiye ulaşılamaması nedeni ile onay süreçlerinde ortalama 3,5 günlük gecikmeler yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 73'ü e-imza sonrasında imza süreçlerinin bir saatten daha az sürdüğünü belirtiyor.

EN ÇOK E-DEVLET UYGULAMALARINDA KULLANILIYOR

Ülkemizde e-imza kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, e-imza kullanıcıları en çok %50 oran ile e-Devlet uygulamalarını kullanıyor. Bu oranı % 49 ile kamu projeleri takip ediyor. Bankacılık işlemleri ise %23 ile bu alanda üçüncü sırada.E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40'ı her gün e-imza kullanıyor. Haftada birkaç kez kullananların oranı yüzde 22 iken ayda birkaç kez kullananların oranı ise yüzde 17. Araştırmaya katılanların yüzde 32'si e-imzanın yüzde 50'nin üzerinde kâğıt tasarrufu sağladığı konusunda hemfikir.

ISLAK İMZADAN DİJİTALE GEÇİŞ YÜZDE 50 KAZANDIRIYOR

Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlayan E-GÜVEN, yaptığı iş birlikleriyle e-dönüşüm konusunda da farkındalık yaratıyor. Son olarak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile yapılan iş birliği kapsamında TÜRMOB, mali müşavir odalarından e-imza başvurusu alacak. TÜRMOB çatısı altında bulunan serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler işlemlerini TÜRMOB e-imza ile gerçekleştirebilecek. Ayrıca aday meslek mensupları ve TÜRMOB üyesi olmayan gerçek kişiler de TÜRMOB e-imza sahibi olabilecek.

KATILIMCILARIN YÜZDE 81'İNE GÖRE KÂĞIT ÇIKTI ALMAK GEREKSİZ BİR MALİYET

E-imza kullanım alanlarının arttığını ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, şu ifadeleri paylaştı: "Ipsos tarafından gerçekleştirilen 'Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları' araştırması sonuçlarına göre, ıslak imza ile e-imza arasındaki farkları değerlendiren katılımcıların yüzde 81'i kâğıt çıktı almanın gereksiz bir maliyet kalemi olduğunu düşünüyor. Islak imza toplamanın zaman ve emek kaybından dolayı iş süreçlerini yavaşlattığını ve kesintilere yol açtığını ifade edenlerin oranı yüzde 78. Zamanla yarıştığımız günümüzde e-imza; hukuki geçerlilik, güvenlik, inkâr edilemezlik ve hız gibi pek çok avantaj sağlıyor. TÜRMOB ile yaptığımız iş birliğiyle e-imzanın sağladığı kolaylıkları daha fazla kişiye ulaştırmış olacağız."

KLASİK İMZA SÜREÇLERİNDE YAŞANAN ZAMAN KAYIPLARI BİTİYOR

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise konuyla ilgili olarak, "Kimlik doğrulama, inkâr edilemezlik, kargo ve kâğıt giderlerinde tasarruf, zaman ve mekândan bağımsız imzalama işlemi gerçekleştirebilme gibi birçok fayda sunan e-imza sayesinde klasik imza süreçlerinde yaşanan gecikmeleri en aza indirebiliyoruz. Online başvuru ile kolaylıkla alınabilen TÜRMOB e-imza, dijitalleşen iş süreçlerine uyumluluk açısından kritik öneme sahip. İş yapış yöntemlerini ciddi oranda kolaylaştıran e-imza uygulamasının TÜRMOB üyeleri arasında yaygınlaşacağını düşünüyoruz." dedi.

NERELERDE KULLANILACAK?

TÜRMOB e-imza; e-birlik sistemine girişte, e-birlik sisteminden faaliyet belgesi alırken, e-birlik sisteminden odaya başvuru belgelerini gönderirken, e-birlik sisteminden serbest meslek makbuzu keserken, e-müstahsil makbuz imzalama işlemlerinde ve e-fatura sistemine girişte kullanılabiliyor. Ayrıca e-devlet uygulamalarında, e-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, kayıtlı elektronik posta sisteminde, çalışan hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerde, banka talimatlarında, performans, izin, fazla mesai ve masraf formlarında ve ıslak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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