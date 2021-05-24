Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kağıt Ev 6. bölüm full izle! Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görgü tanığının, Azra'nın canlı yayınında Mert'i suçlaması üzerine, Mert İnci'yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert'in itiraflarına Gülsüm'ün tepkisi nasıl olur? Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent'e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci'nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner. Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar? Programında Mert'in suçlanmasına neden olan Azra Cihan'a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin'le nasıl yüzleşecek? Cemre'yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?

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