Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kağıt Ev 4. bölüm full izle! Kağıt Ev 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızları Cemre'nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci'nin oğlu Mert'in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannetmiştir. Oysa ki Aylin'in şüpheleri gerçek değildir. Ancak Cihan'ın karısını ikna etmesi kolay olmaz. Karı koca Fırtına'yı çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Oğullarının İnci'nin sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayetle suçlanabilir. Tek çare İnci'nin cansız bedeninin bahçedeki bostandan çıkarılıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşınmasıdır. Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Gülsüm'ün her davranışı her sözü Aylin ve Cihan için vicdan azabına dönüşür. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar. Belki de geçmişten gelen ve Aylin'in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci'yi öldürmüştür.

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