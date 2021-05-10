Kağıt Ev Canlı izle! Star Tv Kağıt Ev 4. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!
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Kağıt Ev Canlı izle! Star Tv Kağıt Ev 4. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!

Kağıt Ev Canlı izle! Star Tv Kağıt Ev 4. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!
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Ekranların sevilen dizisi Kağıt Ev bugün Star TV'de başlıyor. Kağıt Ev canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 4. bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev dizisi canlı izle! Star TV Kağıt Ev izle! Kağıt Ev Canlı izle! Star Kağıt Ev ilk Bölüm canlı izle! 10 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!

Kağıt Ev, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer almaktadır. Dizi 10 Mayıs 2021 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayacaktır. Ekranların sevilen dizisi Kağıt Ev bugün Star TV'de başlıyor. Kağıt Ev canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 4. bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev dizisi canlı izle! Star TV Kağıt Ev izle! Kağıt Ev Canlı izle! Star Kağıt Ev ilk Bölüm canlı izle! 10 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KAĞIT EV CANLI İZLE!

KAĞIT EV 3. BÖLÜM İZLE!

KAĞIT EV 4. BÖLÜM ÖZETİ

İnci'nin cansız bedenini bahçedeki bostandan çıkarıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşırken kaza geçiren Cihan ve Aylin; bu tehlikleli hamlelerini hem kızları Cemre hem de oğulları Mert için yapmaktadırlar. Oysa yaptıkları her hamle ile baş edilmesi imkansız çıkmazlara düşerler.

Azra, programında bulduğu sürpriz konukla okların Mert'in üzerine çevrilmesine neden olur.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre'nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor? Cemre'nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre'nin tedavisi mümkün mü? Cihan, Aylin'in babasıyla ilgili gerçeği nasıl öğrenecek? Cezaevinden Fırtına ailesinin hayatını dahil olan Remzi'nin Cihan Fırtına'ya hazırladığı sürpriz, karı kocanın ilişkisini nasıl değiştirecek?

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

• Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

• Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

• Can Nergis (Bülent)

• Tuvana Türkay (Azra)

• Nihal Koldaş (Gülsüm)

• Yaşar Uzel (Halil)

• Nejat Uygur (Mert Fırtına)

• Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

KAĞIT EV CANLI STAR TV!

KAĞIT EV 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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