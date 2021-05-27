Kağıt Ev 7.bölüm fragmanı! Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Kağıt Ev 6. Bölüm izle

! Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı! Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kağıt Ev dizisinin 6. bölümü ardından araştırılmaya başladı. STAR TV'de yayınlanan Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev son bölüm özeti! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? STAR TV Kağıt Ev 7. bölüm izle, son (6) bölüm full izle!

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KAĞIT EV 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 7. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 7. bölümün ardından şimdi de Kağıt Ev 7. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KAĞIT EV 6. BÖLÜM İZLE!

Kağıt Ev 6. bölüm izlemek için tıklayınız!

KAĞIT EV 6. BÖLÜMDE NE OLDU?

Cemre'nin, sevgilisi İnci'yi öldürdüğünü; anne ve babasının da cinayeti örtbas ederek günlerdir kendisine yalan söylediklerini öğrenen Mert Fırtına, hayatının en zor ve en acı günlerini yaşamaktadır. Hayatta rol model aldığı babasının, çok sevdiği annesinin ve küçük kız kardeşinin onun yanı başında bir vahşete ortak olduklarını öğrenmenin hayal kırıklığı ve şokuyla ne yapacağını bilemeyen Mert'in planı ailesinden intikam almak olacaktır. Oğullarını kurtarmak için Cihan ve Aylin ise birlikte hareket ederler. Artık hayatlarında yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu zorlu dönem Fırtına ailesi için yeni bir sınav demektir.

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm'lerin evinde İnci'siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm'ün oğullarından istekleri, Çetin'in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır.

İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra'nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?