Kagider'den online buluşmalar Türkiye Kadın Girişimciler Derneği koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı ve insanların evlerine kapandığı bu dönemde önemli bir öncülük yaptı.

'DİJİTAL SOHBETLER'

KAGİDER tarafından düzenlenen "Tech Talks" paneli 300 kişilik bir katılımla online olarak gerçekleştirildi. "Pandemi döneminde işimizi nasıl yöneteceğiz" konulu panele beş uzman konuşmacı katıldı. KAGİDER'in iş hayatının güncel başlıklarının konuşulacağı online buluşmaları, "KAGİDER Dijital Sohbetler" adıyla her salı 11.00 – 13.00 saatleri arasında yeni konuşmacılar ve konularla devam edecek.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza atarak online etkinlik gerçekleştirdi. Yetkililerin koronavirüs salgınına karşı önlem olarak 65 yaş ve üstündeki bireylere sokağa çıkma yasağı getirmesi, 65 yaş altına ise "evden çıkmayın" tavsiyesinde bulunması fiziksel olarak etkinlikleri olanaksız hale getirince, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Strateji Grubu'nun girişimiyle hayata geçen KAGİDER Tech Talks panellerinin yeni etkinliği ilk kez online yapıldı.

Beş uzmanın konuştuğu, "Pandemi döneminde işimizi nasıl yöneteceğiz" konulu panelde bu kritik sürecin işimize yansıması, evden çalışma ve çalışan yönetimi konuları, kurumların bu süreci başarıyla yürütebilmesi için yapılması gerekenler ve insan psikolojisi gibi boyutlar ele alındı. Paneli 300 kişi online ortamda, uzaktan izledi.

Kaynak: Bültenler