Askeri Tatbikatı'nda katılımcı askerlere hava savunma sistemleri anlatıldı
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Askeri Tatbikatı'nda katılımcı askerlere hava savunma sistemleri anlatıldı

Rusya'da gerçekleştirilen Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı'nda katılımcı ülkelerin askerlerine hava savunma sistemlerinin kullanımıyla ilgili eğitimler verildi.

22.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:31

Rusya'da gerçekleştirilen Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı'nda katılımcı ülkelerin askerlerine hava savunma sistemlerinin kullanımıyla ilgili eğitimler verildi.

Rusya'da düzenlenen Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının ilk gününde katılımcı ülkelerin askerleri ortak eğitimler gerçekleştirdi. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Volgograd'ta gerçekleşen tatbikata ev sahibi ülke Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran askerleri katıldı. Dün başlayan ve 26 Eylül'de tamamlanacak olan tatbikatın ilk gününde askerler, savaşta kullanılacak olan teçhizat ve savaş araçlarını hazır hale getirdi. Askerler, zırhlı askeri araçların her türlü arazide kullanımı, sabotaj ve kundaklamaya karşı hazır olma ve manevra kabiliyetini arttırma eğitimleri gerçekleştirdi.

RUS ASKERLERDEN EĞİTİM

Tatbikatın diğer bölümünde ise Rus askerleri, katılımcı ülkelerin askerlerine hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitimler verdi. S-300 hava savunma sistemleri ile gerçekleşen tatbikatta askerler sistemlerin taşınması, kurulması ve kullanılması eğitimleri aldı. Radar sistemleri eğitimi de alan askerler tarafından, Rus yapımı savaş uçakları kullanıldı. Uçaklar havalandıktan sonra kurulan radarlarla tespit edilirken bu tatbikatta sadece teorik eğitim verildi ve S-300 hava savunma sistemleri ateşlenmedi.

(İHA)

Askeri Tatbikatı'nda katılımcı askerlere hava savunma sistemleri anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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