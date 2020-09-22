Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı

Rusya'da devam eden Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının Karadeniz ayağında Moskit gemisavar seyir füze sistemi fırlatıldı.

22.09.2020 23:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:11

Rusya'da devam eden Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının Karadeniz ayağında Moskit gemisavar seyir füze sistemi fırlatıldı.

Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının ikinci gününde hareketli anlar yaşandı. Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran askerlerinin katıldığı askeri tatbikatın sabah başlayan etabında Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Aşuluk poligonunda katılımcı ülkelerin askerleri S-300 hava savunma sistemleri fırlattı. Buradaki tatbikatın ikinci kısmında ise askerler S-400, Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri fırlattı. Hava savunma sistemleri tatbikatında 20 ayrı savaş uçağı kullanıldı. Tatbikatta hava savunma sistemlerinin havadaki yabancı cisimleri imha etme, savaş uçaklarının hava savunma sistemlerinden kurtulması ve hava saldırı püskürtme eğitimleri yapıldı.

KARADENİZ'DEN SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI

Tatbikatın diğer ayağı ise Karadeniz'de gerçekleşirken Rusya donanmasındaki İvanovets ve R-60 gemilerinden Moskit tipi seyir füzesi fırlatıldı. Tatbikatta plana göre Karadeniz'deki gemilerden şaşırtılan hedeflere seyir füzeleri fırlatılarak söz konusu hedefler imha edildi. Ayrıca Su-24 tipi Rus yapımı savaş uçağının gemilere saldırısı yine Rus yapımı Su-30 tipi uçaklarla engellendi ve bu uçaklar etkisiz hale getirildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinden ise gemisavar füze sistemleri olan "Ball" ve "Bastion" gemi karşıtı füze sistemleri fırlatıldı. Yine plana göre bu füzeler de gemi hedeflerini imha etti.

(İHA)

Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Tisserand Tamer Tuna Mbaye Diagne Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 00:11:31. #1.15#
title