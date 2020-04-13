Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'nın İznik ilçesinde girdiği kafeteryadan bilgisayar kasasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
13.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:00
Bursa'nın İznik ilçesinde girdiği kafeteryadan bilgisayar kasasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ay'a ait kafeteryaya gece yarısı giren hırsız, kasa da para bulamayınca işletmenin bilgisayar kasasını çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, bilgisayar kasasını çalan hırsızın peşine düştü. - BURSA
Kaynak: İHA