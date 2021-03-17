Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada
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Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada

17.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:58

Rusya'da bir iş insanına ait oteldeki kafeste tutulduktan sonra kaçmayı başaran ayı şehri birbirine kattı. Özgürlüğü kısa süren ayıya otobüs çarptı.

Rusya'nın Nizhnevartovsk kentinde bir iş insanına ait 'Europe' adlı oteldeki kafeste tutulan ayı kaçmayı başararak, sokağa indi. Kenti birbirine katan ayı, sokaktaki vatandaşların kabusu oldu.

OTOBÜS ÇARPTI, UYUTTULAR

Kent sokaklarında dolaşan ayıya otobüs çarptı. Rus medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ayının otobüs kazasının ardından uyutulduğunu aktardı.

O ANA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yerel medya talihsiz kazaya ilişkin can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi. Sosyal medyaya düşen olayın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada
Haber Yorumları (1)
EF: kime şekil yapıyorsunuz lannn
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