Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı