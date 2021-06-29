Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
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Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç.,... - Haberler
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