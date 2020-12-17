Kafede boş kalan koltuklara oturttukları ayıcıklarla çocukları güldürecekler

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kafelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan masa ve sandalyeleri oyuncak ayılarla dolduran iki kardeş, sürecin sağlıkla sona ermesinin ardından bunları çocuklara hediye edecek.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kafelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan masa ve sandalyeleri oyuncak ayılarla dolduran iki kardeş, sürecin sağlıkla sona ermesinin ardından bunları çocuklara hediye edecek.

Salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda oturarak hizmet alımının yasaklanmasının ardından işletmeleri boş kalan Neşe Kaya ve Harun Nergis, kafeyi oyuncak ayılarla donattı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kafenin işletmecileri, devlet koruması altında olanlar ve ailesi ihtiyaç sahibi çocukları gülümsetmek için bu çabalarını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Neşe Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafeyi Kovid-19 sürecinde açtıklarını ve zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Kafe açıldıktan birkaç ay sonra koronavirüs tedbirleri nedeniyle paket servise geçtiklerini belirten Kaya, "Bu süreçte biraz da farkındalık yaratmak istedik. Hem kafemiz boş kaldı hem de gelen bazı müşterilerimiz oturmak istiyordu. Onları kırmadan nasıl yönlendirebiliriz diye düşündük. Daha sonra tüm sandalyelere oyuncak ayıcıklar koyduk. Bu şekilde güzel bir görüntü oluştu." dedi.

Kaya, şu anda tüm masa ve sandalyelerde 30 oyuncak ayı bulunduğunu anlattı.

Oyuncak ayıları "müşteri" sanmışlar

Bundan dolayı başlarından ilginç bir olayın da geçtiğini aktaran Kaya, "Bu süreçte bizi sosyal mesafeye uymadığımız gerekçesiyle ihbar edenler oldu. Polis ekipleri geldi ve mesafeye uymadığımızdan dolayı ihbar edildiğimizi söyledi. Biz şaşırdık, onlar da ayıları görünce herkes gülmeye başladı." diye konuştu.

İçerideki görüntünün herkesin dikkatini çektiğini, fotoğraf çektirmek isteyenler olduğunu ifade eden Kaya, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Harun Nergis ise kafedeki ayıcıkların görselliğinin yanı sıra farklı bir amaca hizmet edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim için çocuk demek, umut demektir. Biz de geleceğimize umutla bakıyoruz. İnşallah güzel günlerimiz geldiğinde, sağlıklı günlerimizde bu ayıcıkları, müşterilerimiz ve takipçilerimizden gelen ayıcıkları da toplayarak Sevgi Evlerine, ihtiyacı olan çocuklara, Çocuk Esirgeme Kurumuna göndereceğiz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Küçük bir adım ama ülke olarak bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu sağlarsak çok güzel günler göreceğimizi umut ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler