Son dakika haberi | Kafe yangınından canını zor kurtardı

ERZURUM (İHA) - Kafe yangınından canını zor kurtardı

ERZURUM - Artvin'de bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişinin tedavisi devam ediyor. Erzurum'da tedavi gören Tolga Topal ise yangından canını zor kurtardığını söyledi.

13 Aralık günü Artvin' merkez Çayağzı mahallesinde saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle bir kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kafe içinde bulunan müşteriler itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangın nedeniyle yaralanan 12 kişi ambulansla önce Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Artvin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eda Güngör (20), Tolga Topal, Olgun Bayrak ve Olcay Polat yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu iyiye giden Tolga Topal ve Olgun Bayrak, aynı hastanenin Yanık Ünitesi'ne alındı.

Elleri ve yüzünde yanıklar bulunan Tolga Topal yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Topal, içeride yangının çok kısa sürede yayıldığını ifade ederek, " Arkadaşlarla oturuyorduk. Arka tarafta bulunan müzik kısmında elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Her yer biranda alev aldı. Yangın var denilince orada bir izdiham oldu. Merdivenden düştüm elimi kırdım. Her yer çok sıcaktı. Vücudumuz öyle yandı. Tek temennimiz can kaybının olmamasıydı. Buraya sevk ettiler. Yoğun bakımda kaldık. Çok uzun değildi 1 dakika sürdü. Adeta cehennemi yaşadık. Diğer arkadaşlarımızda başka hastanelerde" dedi.