ADANA (İHA) - Kafe ve restoranlarda kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

ADANA Adana'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında restoran ve kafelerdeki masalara bilgilendirici broşürler konuldu.

Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kentteki 16 kafe ve restoran ile anlaştı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 16 kafe ve restorandaki masalara bilgilendirici broşürler konuldu.

1 hafta boyunca kafe ve restoranlara gelen müşteriler, yemek servisinden önce broşürleri okuyacak.

"Kadına yönelik şiddetle ilgili insanlar bilinçlenecek"

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adana'da kadına yönelik şiddet çok düşük oranlarda. Bunun daha da yaygınlaşması için böyle bir proje hazırladık. Kadına yönelik şiddetle ilgili materyalleri masa servislerine işledik. Müşterilerimiz yemek servisleri gelmeden önce bilgilendirici yazıları okuyacaklar" diye konuştu.

İşletme sahibi Burcu Nargile, "Misafirlerimiz yemeklerini beklerken aynı zamanda kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilenmiş olacaklar" dedi.

Sevinç Uluçay isimli müşteri ise uygulamanın tüm Türkiye'de olması gerektiğini söyleyerek, "Çok geç kalınmış bir uygulama. O nedenle muhteşem oldu biz kadınlar için. Son dönemlerde yaşadığımız kadına şiddet olaylarının Adana'da bir nebze azalacağına inanıyorum. Tüm Türkiye geneline yayılmalı" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Muhammed Çelik ise müşterilerden olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.