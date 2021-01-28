Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlar için Kabine toplantısını işaret etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlar için Kabine toplantısını işaret etti!

28.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:56
Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlar için Kabine toplantısını işaret etti!

İkinci normalleşme süreci iddialarının gündeme gelmesiyle lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde paket servis ve gel al hizmeti hayat geçirilmişti. Peki Lokantalar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan lokantalar için Kabine toplantısını işaret etti!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Özcan Deniz Jason Statham
Spor Ömer Ali Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlar için Kabine toplantısını işaret etti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:56:26. #1.15#
title