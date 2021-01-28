Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlar için Kabine toplantısını işaret etti!

İkinci normalleşme süreci iddialarının gündeme gelmesiyle lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde paket servis ve gel al hizmeti hayat geçirilmişti. Peki Lokantalar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan lokantalar için Kabine toplantısını işaret etti!