Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu
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Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu

Zonguldak'ta bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü olarak bulundu.

07.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:14

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burhan C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü olarak bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürürken şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
MATRUŞKA: Bence şöyle oldu bu şahsın husumetlisi gizlice evine girdi. Kurbanın burnuna dayadı etheri. Sonra yanında getirdiği parmak izini değdirmediği silahla adamın eline silahı tutuşturup ateş ettirdi. Sonrada topukladı. Olaydan bi haber olan kamuoyuda şuanda bunu intihar sanıyor olabilir? Ne senaryo ama? Filmlere yönetmen yapımcı tekliflerini bekliyorum saygılar.
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