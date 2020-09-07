Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Zonguldak'ta bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü olarak bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burhan C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde kafasından vurulmuş şekilde yanında silahla ölü olarak bulundu. KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürürken şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak. Kaynak: İHA