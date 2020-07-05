Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
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Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu

Kayseri'de kafasından vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayın yaşandığı evin bahçesinde fener ile boş kovan aradı.

05.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:41

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki evde ailesi ile birlikte oturan Erol S. kafasından vuruldu. Kanlar içinde kalan Erol S. yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erol S. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN ARADI

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Evin içinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, evin bahçesinde de gece karanlığında el feneri ile boş kovan aradı. Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken, yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu

Kaynak: İHA

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