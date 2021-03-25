Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda

25.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:30
Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda

Yozgat'ta başından vurulan Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yozgat'ta başından vurulan Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne, ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Salkım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Salkım'ın ne şekilde yaralandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcının başka kamu personellerinin de bulunduğu bir ev toplantısında yaralandığı iddia edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:34:14. #1.16#
title