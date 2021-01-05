Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım

05.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:10

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Operatör, ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağlayıp ardından da ayının başındaki tenekeyi yanındaki askerlerin desteğiyle çıkardı.

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

OPERATÖR, AYIYI ASKERLERİN DESTEĞİYLE KURTARDIĞINI SÖYLEDİ

Azad Özsönmez, araçtan inerek önce ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağladı ardından da ayının başındaki tenekeyi yanındaki askerlerin desteğiyle çıkardı. Daha sonra ayı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

Haber Yorumları (4)
MURAT ADİL: Tebrikler kardesim.Var olasin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GEREDELİ: Helal olsun sana , bu ülkenin senin gibi insanlara ihtiyacı var.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GÜZEL İNSAN: O kadar kötü haber içerisinde, cinayet içerisinde böyle güzel insanları görünce insanın bitmek üzere olan ümitleri tekrar can buluyor. Allah razı olsun.
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 20:02:06. #1.14#
title