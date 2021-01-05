Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Operatör, ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağlayıp ardından da ayının başındaki tenekeyi yanındaki askerlerin desteğiyle çıkardı.

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

OPERATÖR, AYIYI ASKERLERİN DESTEĞİYLE KURTARDIĞINI SÖYLEDİ

Azad Özsönmez, araçtan inerek önce ayının el ve ayaklarını ip ile sıkıca bağladı ardından da ayının başındaki tenekeyi yanındaki askerlerin desteğiyle çıkardı. Daha sonra ayı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ