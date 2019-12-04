Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Aksaray'da bir lojmanın bahçesinin tel örgüsüne kafası sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:43
Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

'da bir lojmanın bahçesinin tel örgüsüne kafası sıkışan köpek ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Büyük Mahallesi Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye Lojmanlarına tel örgülerinden girmek isteyen köpek, kafasını zorla soktuğu bahçenin tel örgüsünden çıkaramadı. Havlama sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, kurtarma cihazıyla demir parmaklıkları ayırarak kısa sürede köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yeniden özgürlüğüne kavuşurken vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler