Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
07.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:46
Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki Dostlarımızı Unutmuyoruz
Uşak Ulubey'de, #Jandarma devriyemizin sokak hayvanlarına mama dağıttıkları esnada karşılaştığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğimize ilk müdahaleyi yaptık" denildi.
Kaynak: İHA