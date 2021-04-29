Kafalar Esports Wallpaper paketi paylaşıldı!
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Kafalar Esports Wallpaper paketi paylaşıldı!

Kafalar Esports Wallpaper paketi paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Peki ya siz bu paketi beğendiniz mi?

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan Kafalar Esports Wallpaper paketini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Hadi birlikte paket içeriğine göz atalım.

Paket içinde toplam 6 adet wallpaper bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi masaüstü ve diğer 3 tanesi de mobil wallpaper. Ancak masaüstü ve mobil için farklı tasarımlar yok. Masaüstü görseller aynı şekilde mobile uyarlanmış. 3 adet görselin 1 tanesi organizasyonun mücadele ettiği Valorant temasından esinlenerek yapılmış. Diğer bir wallpaper ise klasik bir Kafalar Esports yazısıyla hazırlanmış. Sonuncu wallpaper ise yavaş yavaş yaz aylarına girdiğimiz için açık renkler kullanılmış.

Görsellerin indirme linkine ise ulaşabilirsiniz. Umuyoruz ki bu tasarımları sizler de beğenmişsinizdir, güle güle kullanın!

Kaynak: Playerbros

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