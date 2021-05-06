Kafalar Esports Kadın Valorant takımını duyurdu!
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Kafalar Esports Kadın Valorant takımını duyurdu!

Kafalar Esports Kadın Valorant takımını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor!

Ülkemiz espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan Kafalar Esports Kadın Valorant takımını duyurdu. Kafalar Esports, kadroyu sosyal medya hesaplarından taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu. Yeni kadronun ismi ise "Kafalar Blue" olarak belirlendi. Organizasyon artık erkek ve kadın takımı olmak üzere iki Valorant kadrosuna sahip.

Organizasyon daha önce başka takımlarda da oynamış tecrübeli bir kadroyla anlaştı. Anlaşılan kadroda bulunan oyuncular ise şu şekilde:

W4thena

Sephia

Lateu

MinemosynE

Julis

Kadronun açıklanmasından Kafalar Esports taraftarları bir hayli memnun gözüküyor. Twitter üzerinde paylaşım 383 Beğeni ve 11 RT almış durumda. Paylaşıma gelen yorumlar ise gayet pozitif.

Playerbros ekibi olarak kendilerine hoş geldin diyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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