Kafalar Espor Valorant takımı kurdu: Takımdaki espor oyuncuları açıklandı!

YouTube'da oldukça popüler olan kanallar biri olan Kafalar, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıkmayla espor arenasına girdiklerini belirtmişlerdi. İlk olarak espor sahnesine Valorant takımıyla giriş yapacak Kafalar'ın takım kadrosu belli oldu.

YouTube'nin fenomen kanalı Kafalar geçtiğimiz günlerde paylaştıkları yeni videolarının altına yorum olarak, Valorant espor takımı kurmak istediklerini dile getirmiş ve kendine güvenen oyuncuların başvurularını beklediklerini ifade etmişlerdi.

Salı günü yapılan açıklamada, Kafalar Esports ve Kafalar Esports Akademi adı altında iki takımla arenada yer alacaklarını dile getirdiler.

VALORANT TAKIMININ OYUNCULARI BELLİ OLDU!

Kafalar Esports adı altında sahnede yer alacak oyuncular, eski Boca Boston takımı oyuncuları oldu. Boca Boston'dan ayrılarak kendine yeni bir takım arayan ekip Kafalar Esports ile anlaşmaya vardı.

Kafalar Esports kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

CyderX

Izzy

JN3v1cEEE

MacRue

QutionerX

Kafalar Esports Akademi kadrosu birinci takıma göre tecrübesiz oyunculardan oluşuyor. Ancak oyuncuların yetenekleri tartışılamaz. Hatta oyunculardan NecroMyThe ve Padisah daha önce aynı takımda yer aldılar. Bir diğer oyuncu AthE ise daha önce turnuvalarda yer almış bir oyuncu.

Kafalar Esports Akademi kadrosunda yer oyuncular şu şekilde: