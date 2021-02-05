Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
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Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş

05.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş

AMASYA'da kafa kafaya tokuşurken ölen 2 koçun liderlik kavgasına tutuştukları belirtildi.

AMASYA'da kafa kafaya tokuşurken ölen 2 koçun liderlik kavgasına tutuştukları belirtildi. Veteriner hekim Necati Çağlar Baki, "Küçükbaş hayvanlarda, alan ve bölge liderliği kurmak, çiftleşmede önceliğe geçmek için bu tür kavgalar olur. Koçların liderlik kavgası ölümle sonuçlanabiliyor, çiftçilerimiz duyarlı olmalı" dedi.

Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde, küçükbaş hayvan besiciliği yapan ve 100 hayvanı olan Sinan Ünlü'ye ait iki koç, ahırın önünde kafa tokuşturmaya başladı. Öfkeli koçlar, geri geri gidip hızla birbirlerine tos vurdu. Bu sırada iki koç da yere yığılıp can verdi. O anlar ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

'KOÇLARDA LİDERLİK KAVGASI' UYARISIVeteriner Hekim Necati Çağlar Baki, koçlar arasında liderlik kavgalarının ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Baki, "Küçükbaş hayvanlarda, alan ve bölge liderliği kurmak, çiftleşmede önceliğe geçmek ve sürü liderliği için bu tür kavgalar olur. Bunların kavgalarında kafa tokuşmaları olur. Bu kuvvetli tokuşmalar sonucunda beyin travması, beyin kemiğinin kırılması sonucu ölümler gözlenebilir. Bu konuda çiftçilerimiz daha duyarlı ve dikkatli olup müdahale ederse bu tür ölümlü olayların önüne geçebilir. Koçların liderlik kavgası ölümle sonuçlanabiliyor, çiftçilerimiz duyarlı olmalıdır" dedi.'TOSLAYINCA BEYİNLERİ DAĞILABİLİYOR'

Bölgede küçükbaş sürülerini otlatan çoban Ahmet Şanlı da bu tür durumlarda değneğiyle hayvanlara müdahale ettiğini söyledi. Şanlı, "Hayvanlarda liderlik kavgası var. Koçlar, liderlik almak için büyük koç misal; küçük koça sürdürmez koyunu. Aralarında 'illa ben süreceğim' diye aralarında kavga yaparlar. Tabi ki güçlü hayvanlar, kuvvetli toslayınca beyinleri dağılabiliyor. Beyin kanaması sonucunda da giderler" diye konuştu.


Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş
Kafa kafaya tokuşurken ölen koçlar, liderlik kavgasına tutuşmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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