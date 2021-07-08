KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi

KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kadın Akademisinin ilk mezunları için tören düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kadın Akademisinin ilk mezunları için tören düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın Akademisi Mezuniyet Töreni'nde mezunlara ve eğitime katkıda bulunanlara belge verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, Kadın Akademisinin kadını ve aileyi güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kadın Akademisinde verilen eğitimlerin kadın, aile ve güçlü bir toplum farkındalığıyla oluşturulduğuna işaret eden Çetin, ilk mezunları kutladığını aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da kadının Türk-İslam medeniyetindeki yerinin çok değerli olduğuna vurgu yaparak, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yapacağı her türlü çalışmada yanlarında olduklarını kaydetti.

KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi
KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Müslüm Gürses Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Bülent Uygun Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 18:12:36. #1.14#

title