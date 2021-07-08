KAEÜ Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kadın Akademisinin ilk mezunları için tören düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kadın Akademisinin ilk mezunları için tören düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın Akademisi Mezuniyet Töreni'nde mezunlara ve eğitime katkıda bulunanlara belge verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, Kadın Akademisinin kadını ve aileyi güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kadın Akademisinde verilen eğitimlerin kadın, aile ve güçlü bir toplum farkındalığıyla oluşturulduğuna işaret eden Çetin, ilk mezunları kutladığını aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da kadının Türk-İslam medeniyetindeki yerinin çok değerli olduğuna vurgu yaparak, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yapacağı her türlü çalışmada yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız