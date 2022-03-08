Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek istiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lideri Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

ÇEÇEN HALKINDAN SAVAŞANLAR İÇİN DUA İSTEDİ

Geçen hafta Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmek için suikast timinin yanı sıra çok sayıda askerini de gönderen Kadirov, Çeçen halkından savaşanlar için dua etmesini istedi. Kadirov açıklamasında Rusya'ya destek vermek için savaşmak istediğini vurguladı.

RUSYA'YI DESTEKLEDİKLERİNİ YİNELEDİ

Kadirov, "Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek" dedi. Çeçen lider, Ukrayna'da Zelenski'ye karşı savaşta Rusya'yı desteklediklerini yineledi.