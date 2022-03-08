Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek istiyorum
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 13. gününde Çeçen lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmek için suikast timininin yanı sıra çok sayıda askerini savaş hattına gönderen Kadirov, "Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lideri Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
ÇEÇEN HALKINDAN SAVAŞANLAR İÇİN DUA İSTEDİ
Geçen hafta Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmek için suikast timinin yanı sıra çok sayıda askerini de gönderen Kadirov, Çeçen halkından savaşanlar için dua etmesini istedi. Kadirov açıklamasında Rusya'ya destek vermek için savaşmak istediğini vurguladı.
RUSYA'YI DESTEKLEDİKLERİNİ YİNELEDİ
Kadirov, "Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev'e gitmek" dedi. Çeçen lider, Ukrayna'da Zelenski'ye karşı savaşta Rusya'yı desteklediklerini yineledi.
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