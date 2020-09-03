Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, en büyük kızı Aishat'ı Çeçenistan'ın Kültür Bakan yardımcılığına getirdi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı Kültür Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Ramzan Kadirov, teklifin Kültür Bakanı Hoca-Baudi Daayev'den geldiğini, "Kızının genç yaşına rağmen bu işi başarabileceğini bildiği için" öneriyi kabul ettiğini söyledi.

"SAĞLAM VE DENGELİ" OLARAK YORUMLADI

Kadirov Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ise kızı Aishat'ın atama kararını "sağlam ve dengeli" olarak yorumladı. Kadirov'a göre Aishat, yaşına rağmen, kültür alanında ciddi ve büyük projeler de dahil olmak üzere liderlik alanında geniş deneyime sahip.