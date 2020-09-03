Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, en büyük kızı Aishat'ı Çeçenistan'ın Kültür Bakan yardımcılığına getirdi.

03.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:11

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı Kültür Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Ramzan Kadirov, teklifin Kültür Bakanı Hoca-Baudi Daayev'den geldiğini, "Kızının genç yaşına rağmen bu işi başarabileceğini bildiği için" öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Kadirov, 21 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı

"SAĞLAM VE DENGELİ" OLARAK YORUMLADI

Kadirov Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ise kızı Aishat'ın atama kararını "sağlam ve dengeli" olarak yorumladı. Kadirov'a göre Aishat, yaşına rağmen, kültür alanında ciddi ve büyük projeler de dahil olmak üzere liderlik alanında geniş deneyime sahip.

Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
Haber Yorumları (31)
ADELET: Enazinda c.baskanini danisma degil buna sükredelim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KORKMAZ ÇAKAR: putinin emir eri tüm sülaleni yerleştir yönetime arkanda putin var nasıl olsa
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TURANCILAR: putinin has adamı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Şener Metin Özülkü Didem Soydan
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 10:02:28. #1.14#
title