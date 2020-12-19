Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık denetimlere katıldı
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Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık denetimlere katıldı

19.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:36
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık denetimlere katıldı

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Arık, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As ile uygulama noktalarını ziyaret etti.

Arık, uygulama noktasında gazetecilere, tarım işçileri ve cenaze gibi dışarı çıkma zorunluluğu olanların haricinde herkesin evde kalmasını istedi.

Aşıların gelmesine az bir zaman kaldığını ifade eden Arık, "Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokakların boşaldığı ve vatandaşların yasaklara tam riayet ettiklerini gözlemledik. Kurallara uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Hafta sonu ve hafta içi zorunlu bir işi olmayanlar dışarı çıkmasınlar. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyalım. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Arık, ilçe genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süresince kurallara uymayanlara yönelik 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:36:52. #1.14#
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