Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı

22.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:41
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı

Osmaniye'de bulunan Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde, aralarında doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 50 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Nikol Paşinyan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Mert Fırat Ahmet Kaya Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Deniz Türüç Samet Aybaba Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Antalya Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 20:40:48. #1.15#
title