KADİRLİ'DE ÖĞRENCİLER TAŞIMA USULÜ KARLA EĞLENDİ

KADİRLİ, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, belediye tarafından kar yağmayan ilçe merkezine kamyonlarla getirilen karla oynadı.

Yüksek kesimlerine yağan ancak merkezine kar düşmeyen Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kamyonlarla getirttiği karı okul bahçesine dökerek öğrencilere jest yaptı. Kadirli kent merkezinin kar yağışı almadığını söyleyen Başkan Tarhan, kar özlemi duyan öğrencilere sürpriz yaparak onları karla buluşturduklarını kaydetti. Öğrencilerle kartopu oynayan Başkan Tarhan, "Bölgemiz yoğun bir kar yağışı altında ancak ilçe merkezimizde kar olmadığı için Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan kar isteği vardı. Öğrencilerimizin bu isteğini geri çevirmedik ve yüksek kesimlerden 2 kamyon kar getirerek okul bahçesine döktük. Öğrencilerimizin bu sevincine ortak olmak onların mutluluğunu kar sevincini görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Kar kütlelerinin üzerinde kar topu oynayan öğrenciler Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a teşekkür etti.