Kadirli'de Değerlendirme Toplantısı

Kadirli Kaymakamlığı tarafından ocak ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, seçim, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim, su ve güvenlik gibi konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri dinlendi, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.



Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA