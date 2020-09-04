Kadirli'de 2 köprünün temeli törenle atıldı
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Kadirli'de 2 köprünün temeli törenle atıldı

Kadirli ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak ve ilçenin iki yakasını birleştirecek 2 köprünün temeli düzenlenen törenle atıldı.

04.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:13

Kadirli ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak ve ilçenin iki yakasını birleştirecek 2 köprünün temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'nin trafiğini rahatlatacak olan iki köprünün temelini attıklarını belirterek, köprülerin en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Cemalpaşa ile Savrun mahallelerini ayıran Savrun Çayı üzerine yapılacak olan köprülerin temeli katılımcıların butona basmasıyla atıldı.

Törene Vali Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile davetliler katıldı.

Kadirli'de 2 köprünün temeli törenle atıldı

Kaynak: AA

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