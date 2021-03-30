Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde karşılaşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen sohbetin detaylarını anlattı. İmamoğlu, "'Neden benim otobüs borçlanmamı imzalamadınız' dedim. 'Sizinkiler 8-9 sene otobüs almamış filo eskimiş, 2 milyon kilometreyi geçmiş otobüslerimiz var' dedim. O da 'İmzalarız' dedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'a randevu veriyor ama size vermiyor. Acaba Cumhurbaşkanı ile aranızda bir inatlaşma mı var?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Beni çok sevdiğini düşünüyorum. Beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir insan, ben de İstanbul'u yönetiyorum. İstanbul aşkı olan bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Kendi partisi ülkeyi yönetiyor ama çok başarılı bir iş yapan Cumhuriyet Halk Partili de bir Ekrem İmamoğlu var. Sevgi ve saygı var ama iki arada bir derede kalmış bir durum da var" ifadelerini kullandı.

"KADİR TOPBAŞ'IN CENAZESİNDE KONUŞTUK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan'la aralarında geçen konuşmayı İmamoğlu şöyle anlattı:

"Orada her şeyi söyledim, tüm duygularımı söyledim. Neden benim otobüs borçlanmamı imzalamadınız dedim. Sizinkiler 8-9 sene otobüs almamış filo eskimiş, 2 milyon kilometreyi geçmiş otobüslerimiz var. Neden imzalamazsınız 5-6 aydır bekliyor diye aktardım."

"'İMZALARIZ' DEDİ"

Erdoğan'ın cevabının sorulması üzerine "'İmzalarız' dedi" yanıtını veren İmamoğlu, kimseye sınır koymadığını ve bir kapıdan çıksa diğerinden gireceğini ifade etti. "Kendim için değil bu halk için gidiyorum" diyen İmamoğlu, Erdoğan'dan 4-5 defa randevu istemesine rağmen alamadığını ifade etti.

"BANA RANDEVU VERMEMEK DOĞRU BİR TAVIR DEĞİL"

"Bana randevu vermemek doğru bir tavır değil, ben size gelip ne anlatacağım, İstanbul'u anlatacağım" dediğini aktaran İmamoğlu, Erdoğan'ın her söylediğini olumlu karşıladığını, bu konuşmadan 4-5 gün sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kendisini arayarak yazılı olarak randevu talep edin dediğini de sözlerine ekledi.