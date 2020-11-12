Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?

12.11.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:54
Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?

Kadir Şeker, tıp eğitimi için üniversite sınavına hazılanıyordu. Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin bıçakla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kadir Şeker kimdir, nereli?

Antalya'dan Konya'ya gelerek yerleşen çiftin arasında çıkan tartışma Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda son buldu. Kadir Şeker, o sırada ders çalışmak çin gittiği kütüphane çıkışında şiddetli tartışmaya engel olmak isterken Özgür Duran hayatını kaybetti. Peki, Kadir Şeker olayı nedir?

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?

KADİR ŞEKER DAVASI NEDİR?

5 Şubat Çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D'nin parka gelmesiyle tartışma sonrasında fiziki şiddete dönüştü. O sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker ise olanları engellemek için araya girdiği sırada elindeki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine isabet ettiği öne sürüldü. Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker de 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal inceleme sonuçları ve görgü tanıklarının ifadeleri neticesinde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Kadir Şeker'in yargılanmasının müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi de istendi.

İlgili Haberler

Melahat Gülses kimdir? Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?
Melahat Gülses kimdir? Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?
Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli?
Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli?
Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli?
Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Ziya Selçuk Lütfi Elvan Berat Albayrak
Magazin Şener Şen İlker Aksum Timur Selçuk Caner Cindoruk
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Medya Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında? - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 18:54:28. #1.15#
title