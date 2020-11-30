Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsa müdahale ettiği sırada bir kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Baba Şeker, "Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

Konya'da Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla, dün gece bir araçta uyuşturucuyla yakalandı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker ise Ayşe Dırla'nın yakalanmasını değerlendirdi.

"KADİR ŞU AN BİR BEDEL ÖDÜYOR"

Cengiz Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, "Kadir, aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek, o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı" diye konuştu.

12.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ