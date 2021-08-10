Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Konya'da bir sokağa veya caddeye Kadir Mısıroğlu'nun ismi mi verilecek?
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Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Konya'da bir sokağa veya caddeye Kadir Mısıroğlu'nun ismi mi verilecek?

Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Konya'da bir sokağa veya caddeye Kadir Mısıroğlu'nun ismi mi verilecek?
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Son dakika gündeme düşen haberlere göre Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisi toplantısında, Kadir Mısıroğlu'nun ismini kentte sokak ya da bir caddeye verilmesini kararlaştırdı mı, bu haber doğru mu değil mi araştırılıyor. Peki, Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Kadir Mısıroğlu sokağı var mı? İşte detaylar...

Twitter'da #KadirMısıroğluCaddesi etiketi gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bu etiketi görenler Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Konya'da bir sokağa veya caddeye Kadir Mısıroğlu'nun ismi mi verilecek? merak ediyor. Detaylar haberimizde...

KADİR MISIROĞLU CADDESİ VAR MI?

Kadir Mısıroğlu Caddesi ile ilgili teklif kararı gündeme alınmadı. Şuanda böyle bir cadde ismi bulunmamaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Temmuz ayı meclis toplantısında Konya merkez ve ilçelerinde imar planına göre açılmış veya açılacak olan cadde ve sokaklardan birisine Kadir Mısıroğlu isminin verilmesine karar vermişti.

Sözcü'nün haberine göre bu karara birçok tepki geldi. Tepkilerin ardından belediyenin kararından bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

Dün gerçekleşen Ağustos ayı ilk meclis toplantısında bazı meclis üyelerinin tepkisinin ardından teklif gündeme alınmadı.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu (24 Ocak 1933; Akçaabat, Trabzon - 5 Mayıs 2019, İstanbul), Türk yazar, avukat ve gazeteci. 1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, altmıştan fazla kitap yayımladı.

1974 yılında çıkarılan genel af ile serbest kaldı ve siyasete atılarak Millî Selamet Partisi'ne girdi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına gitti. 1983 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve İngiltere'ye iltica etti. 1991'de Türkiye'ye döndü. 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Kadir Mısıroğlu Caddesi var mı, nerede? Konya'da bir sokağa veya caddeye Kadir Mısıroğlu'nun ismi mi verilecek? - Haberler
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