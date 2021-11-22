Kadir İnanır sağlık durumu ne? Kadir İnanır'ın sağlı hastalığı ne? Kadir İnanır felç riski var mı?
Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının son durumu hakkında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı. Kadir İnanır'ın sağlı hastalığı ne? Kadir İnanır felç riski var mı? Kadir İnanır sağlık durumu ne?
Son dakika: Ünlü sanatçı Kadir İnanır, aniden rahatsızlanması sonucu Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilirken, hastaneden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Doktorlar, usta oyuncunun felç riskinin olmadığını ancak durumunun yakından takip edildiğini söyledi. Kadir İnanır sağlık durumu ne? Kadir İnanır'ın sağlı hastalığı ne? Kadir İnanır felç riski var mı?
Kutluhan, İnanır'ın herkese selamı olduğunu, saygılar sunduğunu ve teşekkür ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Hastanemiz bu hastalığın tedavisi için tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz."
Kadir İnanır'ın doktoru PAÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan da sanatçının sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, "3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz." dedi. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo netleşmeden bir şey söylemenin çok mümkün olmadığını aktaran Erdoğan, İnanır'ın durumunu izlemeye devam ettiklerini kaydetti.
Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
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